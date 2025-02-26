Экспорт одного вида российской рыбы взлетел

Российский экспорт мороженой сельди вырос в январе в 6 раз

Российский экспорт мороженой сельди взлетел в январе до 31 тысячи тонн, увеличившись год к году вырос в шесть раз. Об сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Основными импортерами этого вида рыбы из РФ эксперты назвали Китай и Южную Корею. Также в топ-3 ее покупателей входит Нигерия.

В начале года оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь в России снизились на 20 процентов, до 120 рублей за килограмм. По данным представителей отрасли, это произошло на фоне роста вылова, однако к началу второй декады февраля ценовая динамика развернулась на фоне увеличения экспорта сельди.

В середине месяца также сообщалось, что закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются в РФ от 4,5 тысячи рублей за килограмм, что в полтора раза меньше, чем в декабре, а икра кеты подешевела у рыбаков на 15 процентов. Ее стоимость начинается от 5,5 тысячи за килограмм. При этом, указывали журналисты, московские цены на эти категории продукции снизились на 1 процент и 7 процентов соответственно (до 8,1 и 8 тысяч рублей).