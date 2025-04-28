Прибыль попавшей под санкции российской биржи резко выросла

Прибыль СПБ Биржи выросла в 2024 году на 57 %, превысив миллиард рублей

Российское ПАО «СПБ Биржа» в 2024 году увеличила прибыль на 57,06 процента, до 1,07 миллиарда рублей против 0,68 миллиарда в 2023-м. Об этом говорится в опубликованных площадкой данных о своих финансовых результатах.

В отчетности также говорится, что объем сделок в режиме основных торгов по ценным бумагам на СПБ Бирже вырос за год на 77 процентов, до 48,71 миллиарда рублей. Ее собственный капитал также увеличился, но не столь резко — на 2,17 процента, достигнув 21,40 миллиарда.

После того как в ноябре 2023 года Минфин США ввел против СПБ Биржи блокирующие санкции, площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами — более чем 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также бумагами ETF.

Ранее площадка была главным организатором торгов зарубежными бумагами в России. После того как американцам запретили финансовые операции и сделки с ней сообщалось, что СПБ Биржа планирует начать развивать срочный рынок с расчетами в рублях, запустив «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции».

Также она создала площадку «Патриотические инвестиции» для размещения акций и облигаций эмитентов, обеспечивающих промышленный суверенитет РФ, писал Forbes, указывая, что бумаги самой биржи, стоившие в ноябре 2021 года около 1000 рублей, к сентябрю 2024-го стали торговаться по 130 рублей за штуку. На момент написания заметки и на фоне публикации отчетности акции СПБ Биржи незначительно дешевели, снижаясь до 280,4 рубля за единицу.

