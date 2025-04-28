Россияне стали реже участвовать в судах присяжных

Советник ФПА Насонов: В РФ присяжные стали рассматривать меньше дел

Россияне не хотят судить и отказываются участвовать в судах присяжных. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на члена Совета по правам человека Еву Меркачеву и советника Федеральной палаты адвокатов (ФПА), эксперта по защите в суде присяжных Сергея Насонова.

В 2024 году, по данным Судебного департамента при Верховном суде, присяжные рассмотрели 1216 уголовных дел, из них по 832 вынесены приговоры. Статистика показывает, что в прошлом году присяжные вынесли на 300 вердиктов меньше, чем за два предыдущих года, из чего эксперты делают вывод о снижении количества дел, рассматриваемых судом присяжных.

Эту тенденцию Насонов объясняет сложностями в формировании коллегии присяжных — люди просто не приходят на отбор. Еще существует противоречивость судебной практики по вопросам средств защиты присяжных и высокий процент отмен оправдательных приговоров. Вследствие этого россияне не хотят идти в присяжные — не видят в этом смысла.

Больше половины всех оправдательных приговоров, вынесенных в 2024 году присяжными, были отменены. Были оправданы 290 подсудимых — это 26 процентов, причем эта доля остается стабильной на протяжении многих лет. В 2024 году апелляция отменила 189 оправдательных приговоров и 63 обвинительных. В пяти случаях коллегии присяжных распускали «по мотивам тенденциозности».

Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ.