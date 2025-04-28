Российский автопилот испытали на SJ-100

«Ростех»: ОАК испытала российский автопилот на опытном образце SJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) испытала российский автопилот на пассажирском самолете SJ-100. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Наша ОАК провела очередной полет первого опытного образца SJ-100 с номером 97001. В ходе испытаний специалисты проверили базовые режимы отечественного автопилота — набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты на заданный курс, заданной вертикальной скорости и другие», — говорится в сообщении.

Время полета, который проходил на высотах до 12,2 тысячи метров, составило 4 часа 10 минут. В ОАК отметили, что экипаж положительно оценил результаты испытаний.

В «Ростехе» добавили, что эргономику оборудования самолета проектировали в виртуальных лабораториях. Инженер в VR-очках оценивал, насколько удобно будет использовать приборы.

В марте стало известно, что опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Лайнер развивал скорость до 300 километров в час. Полет продлился 40 минут.