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06:31, 17 марта 2025Наука и техника

Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

«Ростех»: Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

Уточняется, что лайнер находился в воздухе около 40 минут. Воздушное судно достигло скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров. Полетное задание выполнено в полном объеме, отметили в Ростехе.

Помимо этого, в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости отечественных двигателей ПД-8 на постоянных и переменных режимах. Они показали стабильную работу.

В конце февраля Минпромторг опубликовал тендер на разработку комплектующих для SJ-100. Сумма контракта составляет 27,6 миллиарда рублей, а завершить работы надо в течение трех лет. Средства должны пойти на улучшение эксплуатационных и взлетно-посадочных характеристик лайнера и его надежности.

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