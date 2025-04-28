Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Путина о перемирии

Индекс Мосбиржи вырос после заявления Путина о перемирии на СВО

Индекс Мосбиржи взлетел за несколько минут на 30 пунктов, что примерно соответствует росту в моменте на 1 процент. Так российский фондовый рынок отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о еще одном перемирии в зоне СВО, которое будет действовать в дни 80-летия Победы.

В сообщении Кремля указано, что перемирие объявлено по решению главы государства, исходя из гуманитарных соображений. Действовать оно будет с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, когда боевые действия будут остановлены. В РФ также высказались о том, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

К 14:09 индекс находился на уровне 3003,88 пункта, а к 14:19 вырос до 3043,41, свидетельствуют данные торгов. В дальнейшем он поднимался выше 3050 пунктов, а к моменту написания материала скорректировался до 3 038,33, поднимаясь на 1,07 процента.

В конце прошлой недели, 25 апреля, показатель впервые за несколько недель поднялся выше 3000 пунктов. Как отмечали аналитики это произошло на фоне решения Центробанка о сохранении ключевой ставки на уровне 21 процента при смягчении сигнала до нейтрального, а также в свете позитивных сигналов в сфере геополитики.

