Российский фондовый рынок вырос на геополитическом позитиве

Индекс Мосбиржи поднялся 25 апреля выше 3000 пунктов

Российский фондовый рынок растет 25 апреля на фоне решения ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 21 процента при смягчении сигнала до нейтрального, а также в свете позитивных сигналов в сфере геополитики. Об этом говорится в обзоре «БКС Экспресс». Индекс Мосбиржи поднимался выше психологической отметки в 3000 пунктов, достигая на максимуме 3 001,07.

На момент написания материала показатель скорректировался до 2 999,13 пункта, но все равно рос в рамках торгового дня на 1,85 процента.

Аналитики напомнили, что президент США Дональд Трамп заявил в интервью Time об «очень хороших переговорах» с РФ по Украине и вероятном приближении к соглашению. Также в пятницу спецпосланник Трампа Стива Уиткофф прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается ключевой ставки, то аналитики допускают начало ее снижения уже в июне, в случае, если геополитический оптимизм будет усиливаться, а также при сохранении крепкого рубля и дальнейшем замедлении инфляции.