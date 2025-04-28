Военкор Поддубный: ВСУ задействовали под Курском все боеспособные соединения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали под Курском все самые боеспособные соединения, и, если бы у Армии России была возможность освободить регион ранее, она бы смогла сделать это. Так длительность боев за регион объяснил военкор, Герой России Евгений Поддубный, его комментарий опубликован в Telegram.

По словам журналиста, кроме всех резервов, брошенных под Курск, ВСУ также использовали и самую современную военную технику, а помощь Украине оказывали почти все страны НАТО.

«Киев затратил огромные военные ресурсы, чтобы без каких-либо перспектив просто длительное время удерживать территорию Курской области (...) Российская армия столкнулась со сложностями, потому что противник действовал, располагая всеми необходимыми ресурсами», — порассуждал Поддубный.

При этом он отметил, что с самого начала вторжения ВСУ под Курск было очевидно, что рано или поздно российские войска освободят регион, и об этом говорила сама конфигурация линии фронта.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия с украинскими солдатами под Курском.