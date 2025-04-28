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19:53, 28 апреля 2025Мир

США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

Белый дом заявил, что Трамп стремится к постоянному прекращению огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к постоянному прекращению огня на Украине. Так объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы прокомментировала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует Reuters.

Чиновница призвала украинскую и российскую стороны как можно скорее сесть за стол переговоров. По ее словам, Трамп все больше разочаровывается как действиями Москвы, так и действиями Киева.

Ранее Левитт заявила на брифинге, что Трамп оптимистично настроен насчет урегулирования конфликта на Украине.

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