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09:35, 28 апреля 2025Спорт

Свечников повторил российский рекорд хет-триков в плей-офф НХЛ

Форвард «Каролины» Свечников повторил российский рекорд хет-триков в плей-офф
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ed Mulholland / Imagn Images / Reuters

Форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников повторил российский рекорд в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилс» Свечников забросил три шайбы. Этот хет-трик стал для россиянина вторым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Таким образом, Свечников повторил рекорд среди россиян по этому показателю. Ранее по два хет-трика за карьеру в плей-офф оформляли Евгений Малкин и Владимир Тарасенко.

«Каролина» победила «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Счет в серии стал 3-1.

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