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07:09, 28 апреля 2025Мир

В Турции высказали желание провести встречу лидеров России и США

В Турции заявили, что власти готовы провести встречу лидеров России и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Турция готова к проведению встречи лидеров России и Соединенных Штатов на своей территории при согласии сторон. Об этом рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Почему нет? Турция сегодня выполняет роль центра дипломатии, Турции и ее лидеру (Реджепу Тайипу Эрдогану — прим "Лента.ру") доверяют обе стороны», — отметил он.

По мнению собеседника агентства, при готовности и согласии сторон организовать такую встречу в Турции возможно. Опыт переговоров РФ и США на территории Турции уже имеется.

Ранее в правящей партии Турции рассказали, что выбор Стамбула как площадки переговоров России и Штатов не случаен, встречи представителей двух государств будут далее проводиться в Турции. Помимо этого, взгляд Турции на российско-американские переговоры основан на справедливости, страна не преследует здесь никаких целей.

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