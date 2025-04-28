У осужденного за взятку бывшего замминистра России конфисковали миллионы рублей

Суд конфисковал 3,7 млн рублей, полученных экс-замглавы Минцифры РФ Паршиным

Защита осужденного по делу о взятке экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Начало событий в новости Защита осужденного по делу о взятке экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Хамовнический суд Москвы конфисковал 3,7 миллиона рублей, полученные в качестве взятки бывшим замглавы Минцифры России Максимом Паршиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Оглашая приговор, судья указала, что деньги хранятся в Главном следственном управлении в качестве вещественного доказательства. Под арестом остались недвижимость и банковские счета бывшего замминистра и второго фигуранта уголовного дела предпринимателя Александра Моносова общей стоимостью 200 миллионов рублей.

Защита экс-чиновника намерена обжаловать девятилетний приговор, который получил Паршин. Адвокат Денис Саушкин не считает наказание законным и обоснованным. Он добавил, что его подзащитный стойко выслушал решение суда.

Хамовнический суд Москвы признал экс-замглавы Минцифры виновным в получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 315 миллионов рублей.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.