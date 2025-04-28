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15:48, 28 апреля 2025Силовые структуры

У осужденного за взятку бывшего замминистра России конфисковали миллионы рублей

Суд конфисковал 3,7 млн рублей, полученных экс-замглавы Минцифры РФ Паршиным
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Защита осужденного по делу о взятке экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы конфисковал 3,7 миллиона рублей, полученные в качестве взятки бывшим замглавы Минцифры России Максимом Паршиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Оглашая приговор, судья указала, что деньги хранятся в Главном следственном управлении в качестве вещественного доказательства. Под арестом остались недвижимость и банковские счета бывшего замминистра и второго фигуранта уголовного дела предпринимателя Александра Моносова общей стоимостью 200 миллионов рублей.

Защита экс-чиновника намерена обжаловать девятилетний приговор, который получил Паршин. Адвокат Денис Саушкин не считает наказание законным и обоснованным. Он добавил, что его подзащитный стойко выслушал решение суда.

Хамовнический суд Москвы признал экс-замглавы Минцифры виновным в получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 315 миллионов рублей.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

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