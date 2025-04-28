Защита осужденного по делу о взятке экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Защита бывшего замглавы Минцифры Паршина обжалует приговор

Защита бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина, приговоренного к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки, обжалует приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Паршина Дениса Саушкина.

Адвокат отметил, что не считает приговор законным и обоснованным, а также добавил, что его подзащитный стойко выслушал решение суда.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы признал экс-замглавы Минцифры виновным в получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 315 миллионов рублей.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.