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13:28, 28 апреля 2025Силовые структуры

Защита осужденного по делу о взятке экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Защита бывшего замглавы Минцифры Паршина обжалует приговор
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Защита бывшего замглавы Минцифры России Максима Паршина, приговоренного к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки, обжалует приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Паршина Дениса Саушкина.

Адвокат отметил, что не считает приговор законным и обоснованным, а также добавил, что его подзащитный стойко выслушал решение суда.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы признал экс-замглавы Минцифры виновным в получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 315 миллионов рублей.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

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