В Алтайском заповеднике заметили лакомящуюся первой травой «панду»

На Алтае зоологи заметили «панду», которая вышла перекусить свежей травой

В Алтайском заповеднике медведь с необычным окрасом вышел на первую зелень. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Зоологи заметили группу хищников на одном из участков прителецкой тайги. Свежей травой решили перекусить медведица с тремя медвежатами и самец, которого сотрудники отдела науки заповедника назвали «пандой» из-за окраса. У медведя бежево-песочное тело и темные лапы, уши, нос и хвост. Ему примерно два-три года. Возможно, он уже попадал в объектив камер, когда был еще медвежонком. С воздуха удалось заснять хищника, поедающего зелень.

«Необычный окрас, приметная особенность — позволяет выделять животное из массы похожих, фиксировать передвижение особи по территории заповедника при очередном появлении перед объективами камер. Все это даст ценный материал для изучения особенности поведения животных на территории Алтайского заповедника», — подчеркнул ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

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