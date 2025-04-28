В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии

В Германии назвали неожиданным объявление Путина о перемирии на Украине

Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о прекращении огня на Украине с 8 по 10 мая. Об этом сообщает немецкое издание Tageszeitung.

Издание также обратило внимание, что в период, когда Россия и другие страны отмечают 80-ю годовщину Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, Украине также придется соблюдать перемирие.

Ранее решение Путина объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) назвала неожиданным газета The New York Times (NYT). Британское издание «Би-би-си» напомнило, что ранее Россия объявляла перемирие на Пасху. «Хотя обе стороны сообщили о снижении интенсивности боевых действий, они обвинили друг друга в сотнях нарушений», — указало СМИ.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени. Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. За этот период Украина, по данным Минобороны, 4900 раз нарушила режим прекращения огня.