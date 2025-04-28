Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 28 апреля 2025Россия

В Госдуме высказались о бесплатном обучении в колледжах для беременных подростков

Останина: Идея бесплатной учебы беременных подростков в колледжах сомнительна
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Идея ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных девушек-подростков сомнительна. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «360».

С инициативой разрешить забеременевшим несовершеннолетним россиянкам бесплатно учиться в колледжах к парламентарию обратилась председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. По мнению организации, это создаст условия для получения будущими матерями образования, а также поможет снизить риск их социальной изоляции, пишет Life.ru.

В комментарии для «360» Останина выступила против поощрения беременных школьниц. «Я не знаю, о чем думал инициатор этого сомнительного документа. Хорошо, что эта общественная организация не является субъектом законодательной инициативы. Но пока ни одному депутату в голову не пришла подобная идея», — сказала она.

Депутат отметила, что подобное предложение высказывалось в Совфеде, однако его автор «была посрамлена» председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Останина подчеркнула, что, по мнению авторов таких инициатив, это улучшит демографию в России. «А по сути дела, они направлены против традиционных духовных, нравственных и особенно семейных ценностей», — считает парламентарий. По ее мнению, «дети не должны воспитывать детей».

В марте губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, обязывающий местные власти выплачивать школьницам до 100 тысяч рублей в случае их беременности и родов, что вызвало резонанс и дискуссию в обществе. Тогда депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что такие инициативы похожи на нормализацию подростковой беременности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Киргизия получила от России ракетные комплексы

    Киркоров сравнил себя с птицей Феникс после возгорания на сцене

    В МИД призвали расследовать преступления Киева против православных

    Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

    Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

    Названы районы Москвы с резко подешевевшими съемными квартирами

    Астролога арестовали за несбывшееся предсказание

    В России высказались о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

    Пассажирский самолет столкнулся с птицей в небе и задымился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости