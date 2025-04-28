В Госдуме высказались о бесплатном обучении в колледжах для беременных подростков

Останина: Идея бесплатной учебы беременных подростков в колледжах сомнительна

Идея ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных девушек-подростков сомнительна. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «360».

С инициативой разрешить забеременевшим несовершеннолетним россиянкам бесплатно учиться в колледжах к парламентарию обратилась председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. По мнению организации, это создаст условия для получения будущими матерями образования, а также поможет снизить риск их социальной изоляции, пишет Life.ru.

В комментарии для «360» Останина выступила против поощрения беременных школьниц. «Я не знаю, о чем думал инициатор этого сомнительного документа. Хорошо, что эта общественная организация не является субъектом законодательной инициативы. Но пока ни одному депутату в голову не пришла подобная идея», — сказала она.

Депутат отметила, что подобное предложение высказывалось в Совфеде, однако его автор «была посрамлена» председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Останина подчеркнула, что, по мнению авторов таких инициатив, это улучшит демографию в России. «А по сути дела, они направлены против традиционных духовных, нравственных и особенно семейных ценностей», — считает парламентарий. По ее мнению, «дети не должны воспитывать детей».

В марте губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, обязывающий местные власти выплачивать школьницам до 100 тысяч рублей в случае их беременности и родов, что вызвало резонанс и дискуссию в обществе. Тогда депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что такие инициативы похожи на нормализацию подростковой беременности.