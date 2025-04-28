Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 28 апреля 2025Россия

В России озвучили остающийся без ответа вопрос об участии КНДР в боях под Курском

Политолог Марков удивился времени признания участия КНДР в боях под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Один вопрос об участии бойцов из Корейской народной демократической республики (КНДР, Северная Корея) в боях под Курском остается без ответа — время признания задействования подразделений из этой страны. Этот вопрос озвучил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Марков удивился, что признание участия КНДР в боях произошло на фоне обсуждения Евросоюзом ввода армий на Украину и другие «возможные формы участия в войне на стороне Украины».

«Как объяснить что это именно в одно время? Не знаю», — назвал остающийся без ответа вопрос политолог.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия с украинскими солдатами под Курском.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Россиянам назвали время наплыва комаров

    Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Путина о перемирии

    Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над темнокожей девушкой

    Арест бывшего замминистра обороны России сочли суровым и обжаловали продление его срока

    В России оценили возможность продления перемирия после 9 Мая

    В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

    Объявлена дата встречи Путина и Лукашенко в российском городе

    Путин процитировал реформатора Сперанского во время речи о национальных интересах

    Россиянин на охоте принял соседа за крупную птицу и подстрелил его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости