В России озвучили остающийся без ответа вопрос об участии КНДР в боях под Курском

Политолог Марков удивился времени признания участия КНДР в боях под Курском

Один вопрос об участии бойцов из Корейской народной демократической республики (КНДР, Северная Корея) в боях под Курском остается без ответа — время признания задействования подразделений из этой страны. Этот вопрос озвучил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Марков удивился, что признание участия КНДР в боях произошло на фоне обсуждения Евросоюзом ввода армий на Украину и другие «возможные формы участия в войне на стороне Украины».

«Как объяснить что это именно в одно время? Не знаю», — назвал остающийся без ответа вопрос политолог.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия с украинскими солдатами под Курском.