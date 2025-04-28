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05:02, 28 апреля 2025Россия

В России захотели бороться с нелегальной занятостью

РБК: Правительство намерено выявить неработающих трудоспособных россиян
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство России намерено бороться с нелегальной занятостью и выяснить, кто из трудоспособных россиян не работает официально. Об этом сообщило РБК.

Отмечается, что правительство разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в период с 2025 по 2027 годы, документ согласован с заинтересованными ведомствами. Он подразумевает 18 мер на федеральном и региональном уровне, в том числе борьбу с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми.

Отдельное внимание будет уделено неработающим трудоспособным гражданам. До 15 июля 2025 года Роструд соберет информацию о подобных лицах, после чего Минтруд составит «комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста» и направит их в аппарат правительства до 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось о разработке законопроекта о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для домохозяек.

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