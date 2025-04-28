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01:00, 28 апреля 2025Ценности

В сети восхитились внешностью дочери Дольфа Лундгрена в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @idaslundgren

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 205 тысяч подписчиков.

28-летняя модель и актриса отдохнула на пляже в Калифорнии. На размещенных кадрах она позировала, стоя на коленях на фоне моря и пальм. При этом наследница звезды надела крошечное черное бикини, бежевую бейсболку и укороченную белую рубашку.

Пользователи сети восхитились внешностью Лундгрен в комментариях. «Шикарная девушка», «Красавица», «Такая прелестная», «Очень горячая», — заявили юзеры.

Ранее в апреле дочь популярной телеведущей Лизы Ринны Амелия Грей Хэмлин опубликовала фото в прозрачном нижнем белье.

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