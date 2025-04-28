В ВСУ заявили о начале самого мрачного для Киева момента конфликта

The Economist: для ВСУ начался самый мрачный момент конфликта

На фоне активного наступления российских войск по всей линии фронта солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что для Киева начался самый мрачный момент конфликта. Об этом со ссылкой на украинских бойцов рассказало издание The Economist.

«Сейчас настал самый мрачный момент этой войны», — заявил в разговоре с журналистами украинский разведчик, имя которого не раскрывается.

Журналисты также побеседовали с украинскими военными под Очеретино, Дзержинском и Калиново, каждый из которых рассказал, что ВСУ скоро оставят занимаемые ими позиции и будут отступать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского останавливать конфликт. По словам дипломата, несмотря на поражение на фронте, Киев демонстрирует отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны.