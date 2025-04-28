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13:42, 28 апреля 2025Мир

Вучич раскрыл истинную цель визита в Москву

Вучич хочет завершить переговоры с РФ по газовому договору в ходе визита Москву
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Москву на 9 Мая хочет успешно завершить переговоры с Россией по новому газовому договору. Об этом сообщает ТАСС.

«Это непростые и нелегкие разговоры, но я верю, что нам удастся их закончить», — раскрыл политик истинную цель визита в Москву.

Вучич также рассказал, что планирует в Москве встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. «Я сделаю все возможное, чтобы встретиться с председателем Китая хотя бы на пять минут, для меня это огромная честь», — указал он.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.

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