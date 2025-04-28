Задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу внесли в перечень террористов в России

Росфинмониторинг внес в список террористов задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 32-летнего гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, задержанного ФСБ за подготовку теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина добавлен в перечень под номером 8420, известно, что он из села Чишмикиой Республики Молдова.

О задержании молдаванина ФСБ сообщила 14 апреля. В своих признательных показаниях он рассказал, что фиксировал движение военной техники Вооруженных сил России по Крымскому мосту, а после передал отснятый материал сотруднику украинских спецслужб. Также он по заданию куратора сфотографировал военную базу, систему ПВО в Крыму и прилет с украинской стороны по парому. Вместе с этим Курдоглу планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.