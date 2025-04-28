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16:50, 28 апреля 2025Силовые структуры

Задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу внесли в перечень террористов в России

Росфинмониторинг внес в список террористов задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 32-летнего гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, задержанного ФСБ за подготовку теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина добавлен в перечень под номером 8420, известно, что он из села Чишмикиой Республики Молдова.

О задержании молдаванина ФСБ сообщила 14 апреля. В своих признательных показаниях он рассказал, что фиксировал движение военной техники Вооруженных сил России по Крымскому мосту, а после передал отснятый материал сотруднику украинских спецслужб. Также он по заданию куратора сфотографировал военную базу, систему ПВО в Крыму и прилет с украинской стороны по парому. Вместе с этим Курдоглу планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.

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