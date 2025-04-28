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21:26, 28 апреля 2025Россия

Захарова ответила призвавшему бить детей за русский язык актеру

Захарова в ответ на призыв бить за русский призвала к денацификации Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила украинскому актеру Богдану Бенюку, который призвал бить детей прутом за использование русского языка.

«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — говорится в публикации. По словам Захаровой, «гордость за свою страну "бутылкой по голове" не вобьешь».

Ранее Бенюк призвал бить детей, чтобы они «забыли навеки вечные о том, что есть русский язык». «Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — подчеркнул актер. Он добавил, что в детях надо воспитывать гордость за украинский язык и страну.

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