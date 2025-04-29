Аналитик Киселев: Киев не будет соблюдать перемирие, предложенное Путиным

Власти в Киеве не будут соблюдать перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил военный аналитик Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, перемирие будет нарушено, так как веры в то, что власти Украины будут соблюдать договоренности, нет. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру России, гражданские объекты, из-за чего гибли и были ранены мирные жители. Киселев заключил, что ряд стран Запада подталкивают к этому режим Зеленского, чтобы усилить эскалацию конфликта.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие реакции со стороны Украины и стран Европейского союза (ЕС) на предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии свидетельствует о том, кто действительно заинтересован в завершении конфликта.

До этого Песков прокомментировал предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней. По его словам, расширить приостановку боевых действий без предварительного урегулирования технических параметров режима прекращения огня невозможно.