В Кремле указали на молчание Киева и ЕС в ответ на трехдневное перемирие

Песков: Мы не слышали оценок трехдневного перемирия от Киева и ЕС

Отсутствие реакции со стороны Украины и стран Европейского союза (ЕС) на предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии свидетельствует о том, кто действительно заинтересован в завершении конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали этого с Украины. Здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Москве рассчитывают, что инициатива о прекращении огня все же будет внимательно рассмотрена и получит оценку на международном уровне.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.