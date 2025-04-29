Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 29 апреля 2025Мир

В Кремле указали на молчание Киева и ЕС в ответ на трехдневное перемирие

Песков: Мы не слышали оценок трехдневного перемирия от Киева и ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Отсутствие реакции со стороны Украины и стран Европейского союза (ЕС) на предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии свидетельствует о том, кто действительно заинтересован в завершении конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали этого с Украины. Здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Москве рассчитывают, что инициатива о прекращении огня все же будет внимательно рассмотрена и получит оценку на международном уровне.

28 апреля Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Россияне раскрыли способы познакомиться в отпуске

    В Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян

    Киркоров дал одно обещание после возгорания на сцене

    Попавший в аварию Haval разорвало на части

    Звезду «Серебряных коньков» обвинили в отказе от уплаты алиментов

    Американский конгрессмен поддержал идею вступления Украины в НАТО

    Россиянин шел пешком от Бийска до Новосибирска две недели и снял путь на видео

    Россиянка попыталась вывезти в Европу монеты времен Российской империи

    Экстремально похудевшая рэперша Lizzo похвасталась фигурой в прозрачном наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости