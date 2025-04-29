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07:07, 29 апреля 2025Россия

Беспилотник пытался атаковать Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: В Жуковском районе сбили беспилотник
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Unsplash

Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать Калужскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написал губернатор.

По его информации, никаких разрушений после попытки атаки беспилотника не зафиксировали. Информации о пострадавших Шапша не привел.

Ранее жители Обнинска в Калужской области сообщали о взрыве. В некоторых домах затряслись окна.

В ночь на вторник, 29 апреля, в Рязани прогремело минимум пять взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Также сообщалось об отражении атаки беспилотников в Нижегородской области.

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