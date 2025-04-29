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14:28, 29 апреля 2025Путешествия

Блогерша с лишним весом пожаловалась на постоянные насмешки в Азии

Daily Mail: Блогерша пожаловалась на постоянные насмешки над ее весом в Азии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Плюс-сайз-блогерша отправилась в Юго-Восточную Азию и пожаловалась на постоянные насмешки над ее весом. Своим опытом она поделилась с изданием Daily Mail.

32-летняя Элис Мокет из Великобритании уволилась из турагентства и поехала путешествовать с рюкзаком по странам Азии. Девушка рассказала, что из-за ее роста 182 сантиметра и лишнего веса местные жители постоянно делали в ее адрес бестактные замечания.

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Например, в аэропорту Бангкока, Таиланд, ей без спроса предложили удлинитель ремня, которым она никогда не пользовалась. Сотрудник гавани предупредил, что девушку могут не посадить в самолет на забронированное ею кресло у аварийного выхода, если ремень на ней не застегнется.

По словам Мокет, в хостеле на Филиппинах сотрудники сразу же переселили ее с верхней койки на нижнюю, как только увидели фигуру блогерши. А в ресторане на Шри-Ланке официант поинтересовался, не нужна ли ей увеличенная порция пасты.

Более того, когда однажды британка зашла в бар в Камбодже, несколько других посетителей стали дразнить ее, изображая борцов сумо. А во Вьетнаме она заметила, как люди оборачивались на нее на улице и посмеивались.

«Представьте себе, что вы испытываете болезненную неуверенность в себе, а затем кто-то указывает вам на это каждый день в течение пяти-шести месяцев подряд. Это тяжело», — заключила Мокет.

Ранее другая плюс-сайз-модель назвала страны Юго-Восточной Азии худшими с точки зрения отношения к полным туристам. Она тоже обратила внимание на бесцеремонные взгляды местных жителей.

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