Малышева обрушилась с критикой на бездействующих россиян со словами «Бог вас накажет»

Малышева осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева обрушилась с критикой на бездействующих россиян. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила тех, кто не оказывает первую помощь упавшим в обморок. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гость передачи спросил у Малышевой, нужно ли людям, которые стали свидетелями обморока, пытаться помочь пострадавшему. В ответ врач заявила, что за время, пока едет скорая, потерявший сознание человек может умереть. По ее словам, каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь, в том числе уметь делать закрытый массаж сердца.

«Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет», — подытожила Малышева.

Ранее Малышева призвала отправлять в тюрьму матерей, специально заражающих ребенка ветряной оспой или другими болезнями. Она назвала преступниками родителей, которые водят детей на «ветряночные вечеринки».

Перед этим Малышева отчитала россиян, которые пренебрегают своим здоровьем. В эфире «Жить здорово!» она раскритиковала пациента, который забыл свой диагноз.