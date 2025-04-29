Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:42, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышева обрушилась с критикой на бездействующих россиян со словами «Бог вас накажет»

Малышева осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева обрушилась с критикой на бездействующих россиян. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила тех, кто не оказывает первую помощь упавшим в обморок. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гость передачи спросил у Малышевой, нужно ли людям, которые стали свидетелями обморока, пытаться помочь пострадавшему. В ответ врач заявила, что за время, пока едет скорая, потерявший сознание человек может умереть. По ее словам, каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь, в том числе уметь делать закрытый массаж сердца.

«Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет», — подытожила Малышева.

Ранее Малышева призвала отправлять в тюрьму матерей, специально заражающих ребенка ветряной оспой или другими болезнями. Она назвала преступниками родителей, которые водят детей на «ветряночные вечеринки».

Перед этим Малышева отчитала россиян, которые пренебрегают своим здоровьем. В эфире «Жить здорово!» она раскритиковала пациента, который забыл свой диагноз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Часть уравнения зависит от Москвы». Макрон пообещал усилить давление на Россию по вопросу Украины в ближайшие восемь-десять дней

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    Российские военные сбросили на позиции ВСУ листовки с QR-кодами

    Выдачи одного вида кредитов в России обрушились

    В Госдуме заявили о продолжающихся атаках ВСУ на Курскую область после ее освобождения

    Россиянин получил грант на развитие коневодческой фермы и стал фигурантом уголовного дела

    Назван способ привести тело в тонус за четыре дня

    Житель Курской области рассказал о сливавших бензин из автомобилей бойцах ВСУ

    Трамп возмутился опросами и новостями «лживых СМИ» о своей популярности

    Сенатор Клишас шуткой ответил на слова Володина о нем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости