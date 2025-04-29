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16:04, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян запомнить одно правило перед майскими праздниками

Мясников призвал россиян быть осторожнее при использовании жидкости для розжига
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» и посоветовал запомнить одно правило перед майскими праздниками. Выпуск передачи с рекомендацией медика доступен на платформе «Смотрим».

«Никогда не лейте жидкость для розжига в открытый огонь. Даже хорошую жидкость. (...) Она прям в руке взрывается, и ты весь покрываешься ожогами. С огнем шутить нельзя, это вы просто запомните», — заявил Мясников. Он также призвал россиян быть осторожными.

По словам доктора, многие из его знакомых пострадали из-за того, что неаккуратно обращались с жидкостью для розжига, а один из них попал в реанимацию.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман призвал россиян включить одно средство в аптечку для отдыха. Специалист подчеркнул, что в ней должны быть электролитные смеси, защищающие от обезвоживания.

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