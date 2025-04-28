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17:56, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян призвали включить одно лекарство в аптечку для отпуска

Врач Гандельман призвал включить электролитные смеси в аптечку для отпуска
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: The Image Party / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, посоветовали россиянам включить одно лекарство в аптечку для отпуска. О том, какой препарат нужно обязательно взять с собой в поездку, специалисты рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева отметила, что одним из самых популярных направлений у россиян для путешествий на майские праздники стала Турция. Она рассказала, что в этой стране можно заразиться вирусом Коксаки. Симптомом болезни, вызываемой этим вирусом, Продеус назвал сыпь в ротовой области, на ладонях и стопах. Также у больных может наблюдаться повышенная температура, понос и рвота, уточнил он.

Рвота и понос приводят к обезвоживанию организма — состоянию, которое смертельно опасно для ребенка, предупредил Гандельман. В этой связи он призвал родителей обязательно добавить в аптечку для поездки электролитные смеси, помогающие восполнить дефицит жидкости в организме.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» осудила матерей, которые специально заражают детей ветрянкой или другими болезнями в надежде, что у них благодаря этому укрепится иммунитет. Врач призвала сажать в тюрьму таких родителей.

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