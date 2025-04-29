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13:50, 29 апреля 2025Экономика

Экономист предсказал охоту на самозанятых

Экономист Зубец: Власти начнут закручивать гайки в отношении самозанятых
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российским самозанятым станет все труднее подтверждать свой статус. Об этом предупредил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире «Говорит Москва».

Он пояснил, что министерство финансов России собирается выяснить, чем заняты 14 миллионов человек, которые «не стоят у станка», и откуда у них деньги.

«Результатом этой охоты могут стать люди, работающие в статусе самозанятых», — считает экономист.

По его мнению, в ближайшее время в РФ начнут закручивать гайки в вопросе обоснования самозанятости. И людям, которые захотят приобрести такой статус, предстоит серьезно напрячься.

Еще один фактор — это борьба с серыми и черными заработными платами. Государство хочет, чтобы налог на доходы физических лиц платили все, а не только те, кто работает на крупных предприятиях или в государственном секторе.

Ранее стало известно, что в 2024 году количество самозанятых в России выросло на 43 процента по сравнению с позапрошлым годом.

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