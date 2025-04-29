Европа запустила миссию Biomass

ЕКА: Запущена ракета Vega-C с миссией Biomass

Во вторник, 29 апреля, в 12:15 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета Vega-C с миссией Biomass. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Космический аппарат Biomass оснащен высокочувствительным радаром, который позволит отследить динамику лесной биомассы для определения ее влияния на глобальный углеродный цикл.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА завершило испытания энергетического комплекса AVUM Life Extension Kit (ALEK) сервисного модуля космического корабля Space Rider, запуск которого на ракете Vega-C должен состояться не ранее 2027 года.

В декабре 2024 года агентство рассказало, что запуск легкой ракеты Vega-C с радиолокационным спутником Sentinel-1C с космодрома Куру прошел успешно.