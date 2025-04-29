Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:10, 29 апреля 2025Наука и техника

Европа запустила миссию Biomass

ЕКА: Запущена ракета Vega-C с миссией Biomass
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: ESA Extras

Во вторник, 29 апреля, в 12:15 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета Vega-C с миссией Biomass. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Космический аппарат Biomass оснащен высокочувствительным радаром, который позволит отследить динамику лесной биомассы для определения ее влияния на глобальный углеродный цикл.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА завершило испытания энергетического комплекса AVUM Life Extension Kit (ALEK) сервисного модуля космического корабля Space Rider, запуск которого на ракете Vega-C должен состояться не ранее 2027 года.

В декабре 2024 года агентство рассказало, что запуск легкой ракеты Vega-C с радиолокационным спутником Sentinel-1C с космодрома Куру прошел успешно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Хоккеист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

    Лазарева рассказала об одном ограничении из-за внесения в реестр террористов

    На Украине обложат налогами продажи на маркетплейсах и оказание услуг

    Путин и Белоусов направили венки на прощание с генерал-лейтенантом Москаликом

    Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

    Шансы юаня свергнуть доллар оценили

    Трамп позолотил Белый дом

    Россиянка попала в заброшенный отель с фекалиями в Египте по вине популярного туроператора

    Российские военные призвали украинцев умолять родственников из ВСУ об одной вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости