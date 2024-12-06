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09:02, 6 декабря 2024Наука и техника

Европа успешно запустила ракету Vega C со спутником Sentinel-1C

ЕКА: запуск ракеты Vega C со спутником Sentinel-1C прошел успешно
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: The European Space Agency

Запуск легкой ракеты Vega C с радиолокационным спутником Sentinel-1C с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел успешно. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Пуск состоялся 6 декабря в 00:20 по московскому времени. Отделение полезной нагрузки от четвертой ступени ракеты прошло через 1 час 44 минуты после старта носителя. В 02:12 ЕКА установило связь с запущенным спутником.

«Один момент объединил два великих европейских достижения сегодня: третий запуск спутника Sentinel-1 и третий запуск Vega C, ознаменовав триумфальное возвращение в форму двух флагманских европейских проектов», — заявил гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер.

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Ранее ЕКА сообщило, что запуск ракеты Vega C с космодрома Куру перенесен на сутки.

В ноябре издание SpaceNews со ссылкой на компанию Arianespace сообщило, что легкая ракета Vega C готова к возобновлению пусков.

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