Европа успешно запустила ракету Vega C со спутником Sentinel-1C

ЕКА: запуск ракеты Vega C со спутником Sentinel-1C прошел успешно

Запуск легкой ракеты Vega C с радиолокационным спутником Sentinel-1C с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел успешно. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Пуск состоялся 6 декабря в 00:20 по московскому времени. Отделение полезной нагрузки от четвертой ступени ракеты прошло через 1 час 44 минуты после старта носителя. В 02:12 ЕКА установило связь с запущенным спутником.

«Один момент объединил два великих европейских достижения сегодня: третий запуск спутника Sentinel-1 и третий запуск Vega C, ознаменовав триумфальное возвращение в форму двух флагманских европейских проектов», — заявил гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер.

Ранее ЕКА сообщило, что запуск ракеты Vega C с космодрома Куру перенесен на сутки.

В ноябре издание SpaceNews со ссылкой на компанию Arianespace сообщило, что легкая ракета Vega C готова к возобновлению пусков.