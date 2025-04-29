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18:32, 29 апреля 2025Экономика

Китаю предсказали потерю миллионов рабочих мест

Бессент: Китай может очень быстро потерять 10 миллионов рабочих мест
Кирилл Луцюк

Фото: cnsphoto via Reuters

Если США сохранят 145-процентные тарифы на китайский импорт, то КНР рискует очень быстро потерять 10 миллионов рабочих мест. Об этом предупредил министр финансов США Скотт Бессент. Его процитировало Reuters.

Если же Вашингтон немного уменьшит пошлины, то масштаб потерь снизится до пяти миллионов. Бессент напомнил, что Китай продает США почти в пять раз больше товаров, чем покупает у Соединенных Штатов. Как следствие, основное бремя пошлин ляжет именно на КНР.

«Тарифы для них невыносимы», — убежден министр.

При этом стало известно, что США близки к соглашению с Индией, а также вырисовываются «контуры соглашения» с Республикой Корея. Есть подвижки в переговорах с японцами.

Ранее Бессент усомнился, что США смогут за 90 дней договориться по вопросу пошлин с 15 основными торговыми партнерами.

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