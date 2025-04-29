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18:53, 29 апреля 2025Мир

Лавров назвал способ решить конфликт на Украине

Лавров: Украинский конфликт можно решить за счет отказа Киева от НАТО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинский конфликт можно решить за счет отказа Киева от вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция его выступления ведется на официальном сайте МИД РФ.

По словам главы МИД, на совещании министров иностранных дел (СМИД) межгосударственного объединения БРИКС Россия вновь подробно изложила принципиальные подходы по урегулированию украинского конфликта «путем устранения коренных причин его возникновения».

«Причины эти заключались в многолетних попытках расширять НАТО на Восток вплоть до российских границ и поглотить Украину в Североатлантический альянс», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам.

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