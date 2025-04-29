Лавров назвал способ решить конфликт на Украине

Лавров: Украинский конфликт можно решить за счет отказа Киева от НАТО

Украинский конфликт можно решить за счет отказа Киева от вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция его выступления ведется на официальном сайте МИД РФ.

По словам главы МИД, на совещании министров иностранных дел (СМИД) межгосударственного объединения БРИКС Россия вновь подробно изложила принципиальные подходы по урегулированию украинского конфликта «путем устранения коренных причин его возникновения».

«Причины эти заключались в многолетних попытках расширять НАТО на Восток вплоть до российских границ и поглотить Украину в Североатлантический альянс», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам.