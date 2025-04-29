Лавров обозначил границы развития отношений с США

Лавров: Россия будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам

Россия будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания СМИД БРИКС. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ.

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва и Вашингтон продолжают контакты по самым разным сферам, стороны пытаются прийти к балансу интересов. Он также выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у России и США есть обоюдные интересы.

Ранее стало известно, что план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине состоит в признании российскими потерянных Киевом с 2022 года территорий. Также Вашингтон готов признать Крым в составе России.