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18:30, 29 апреля 2025Мир

Лавров обозначил границы развития отношений с США

Лавров: Россия будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания СМИД БРИКС. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ.

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва и Вашингтон продолжают контакты по самым разным сферам, стороны пытаются прийти к балансу интересов. Он также выразил надежду, что в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у России и США есть обоюдные интересы.

Ранее стало известно, что план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине состоит в признании российскими потерянных Киевом с 2022 года территорий. Также Вашингтон готов признать Крым в составе России.

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