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14:07, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Лазарева заявила о потребности россиян убегать от реальности

Телеведущая Лазарева заявила, что в России больше театров, чем в Испании
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В России больше театров, чем в Испании, заявила живущая в Европе телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом преимуществе РФ она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

«В Испании нет такого количества театров, как в России. В России в каждом большом городе пять театров есть каких-нибудь. И это было всегда востребовано», — рассказала телеведущая.

При этом интерес россиян к театральному искусству Лазарева объяснила тем, что у жителей страны есть потребность убегать от реальности.

Ранее телеведущая поделилась эмоциями от масштабного блэкаута в Испании. Лазарева назвала произошедшее кошмаром и сравнила внезапное отключение электричества с микроапокалипсисом.

Перед этим ведущая призналась, что испытывает неоднозначные чувства относительно возможности возвращения в Россию. Лазарева также добавила, что многие ее знакомые релоканты твердо решили не возвращаться в страну.

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