Лазарева раскрыла отношение к возвращению в Россию

Лазарева заявила о неоднозначных чувствах относительно возвращения в Россию

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что испытывает неоднозначные чувства относительно возможности возвращения в Россию. На эту тему она высказалась в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Хорошо, слава Богу, я не могу вернуться в Россию сейчас. (...) Но при этом-то я хочу вернуться, конечно», — отметила Лазарева.

Телеведущая добавила, что многие ее знакомые релоканты твердо решили не возвращаться в Россию.

Ранее Лазарева заявила, что она подвергается гонениям в России. Телеведущая добавила, что ей больно из-за негативного отношения к ней россиян.

Суд в Москве в декабре заочно приговорил Лазареву к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Перед этим ее объявили в международный розыск.

