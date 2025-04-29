«Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

«Локомотив» дома сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

Ярославский «Локомотив» на своей площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 29 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Даниил Тесанов и Максим Шалунов. У гостей шайба на счету Егора Сучкова.

«Локомотив» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 1 мая в Уфе.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».