Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Локомотив
2:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Даниил Медведев
1:1
3-й сет
live
Брэндон Накашима
Мадрид (м)
Спартак М
2:1
2-й тайм
live
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
21:47, 29 апреля 2025Спорт

«Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

«Локомотив» дома сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» на своей площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 29 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Даниил Тесанов и Максим Шалунов. У гостей шайба на счету Егора Сучкова.

«Локомотив» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 1 мая в Уфе.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина. Команда уступила титул магнитогорскому «Металлургу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы находимся на завершающем этапе». Трамп рассказал, какую сторону конфликта между Россией и Украиной готов выбрать и почему

    Политолог раскрыл метод Зеленского по срыву переговоров

    Сбежавший во время обучения украинец рассказал о разочаровании в ВСУ

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила ягодицы на пляже

    Армии Индии и Пакистана начали бои на границе

    В Британии назвали причину помощи Украине

    В Раде рассказали о «разоблачении» Зеленского Трампом

    Бывший разведчик раскрыл тайну покушения на Джона Кеннеди. Как в этом замешана советская разведчица?

    Помощник Трампа ушел от ответа на вопрос о мощи Украины

    Раскрыт метод общения российских военных с бойцами из Северной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости