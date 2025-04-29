Российский фондовый рынок резко снизился

Индекс Мосбиржи в начале торгов вернулся на уровень ниже 3000 пунктов

В начале торгового дня во вторник, 29 апреля, российский фондовый рынок перешел к снижению. Индекс Мосбиржи вернулся на уровень ниже 3000 пунктов, на котором закрепился накануне, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2983 пункта, хотя накануне поднимался до 3053 пункта. После ухода ниже 2600 пунктов 9 апреля фондовый рынок в последние недели рос на ожиданиях улучшений в переговорном процессе по Украине. Однако последние заявления сторон свидетельствуют о том, что говорить о сближении позиций преждевременно.

Украина отвергла предложение президента России Владимира Путина о перемирии на время Дня Победы. Президент Владимир Зеленский назвал инициативу «очередной попыткой манипуляций» и указал, что настаивает на 30-дневном перемирии и прямо сейчас, а не на паузе, которая позволит провести праздничные мероприятия.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил Москве ужесточением ограничительных мер, указав, у России нет причин для запуска ракет в последние несколько дней.

Также на динамику российского рынка влияет новое снижение цен на нефть. Стоимость сорта Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель, что стало минимумом более чем за две недели.