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16:16, 29 апреля 2025Экономика

Названа ключевая особенность запущенных в России торгов заблокированными акциями

Аналитик Чернов: Торги заблокированными акциями будут вестись с широким спредом
Дмитрий Воронин

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Ключевыми особенностями запущенных Мосбиржей внебиржевых торгов заблокированными иностранными акциями станет широкий спред между ценой покупки и продажи, а также возможные существенные отклонения от рыночной стоимости. Их назвал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с комментарием которого ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалиста, с такими торгами будет связана низкая ликвидность, так как они не проходят через биржевой стакан, а совершаются напрямую между сторонами. Также, указал он, речь может идти о юридических неопределенностях, связанных с тем, что правовая модель пока не имеет широкой судебной практики, что может осложнить защиту интересов инвесторов в случае споров.

«Тем не менее торги заблокированными иностранными акциями могут представлять интерес для квалифицированных инвесторов, готовых работать с высокими рисками», — подчеркнул эксперт. Как сообщалось ранее, «неквалы» в рамках таких сделок смогут рассчитывать только на продажу.

Формат торгов, о котором идет речь, предполагает, что сделки по 127 иностранным ценным бумагам будут заключаться между российскими инвесторами в рамках внутреннего расчетного контура в рублях. В список попали в том числе акции крупнейших по капитализации компаний СШАApple, Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix.

При этом бумаги, хотя формально и принадлежат владельцам, остаются заблокированными в иностранных депозитариях и не могут перемещаться. Механизм позволяет лишь зафиксировать права на эти активы и оценить их стоимость в российской юрисдикции.

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