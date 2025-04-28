Мосбиржа допустила до торгов акции Amazon и Netflix

Мосбиржа с 28 апреля запустила внебиржевые торги заблокированными акциями США

С 28 апреля Мосбиржа допустила до внебиржевых торгов 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx. Об этом со ссылкой информацию Национального клирингового центра (НКЦ) и страницах ценных бумаг на сайте Мосбиржи пишут «Ведомости».

В том числе в список допущенных попали акции крупнейших по капитализации компаний США — Apple, Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix.

Право заключать сделки купли-продажи с иностранными бумагами получили квалифицированные клиенты, а неквалифицированные могут рассчитывать только на продажу. Кроме того, расчеты разрешается проводить только в российской валюте.

Ранее ряд российских брокеров уже запускали торги замороженными активами для своих клиентов, причем сначала расчеты проходили в долларах, и только после введения в июне прошлого года санкций США против Мосбиржи они перешли на рубли.

Централизация через ОТС-платформу позволяет свести на единую платформу сделки по бумагам разных брокеров. В Центробанке отметили, что торги дают дополнительную возможность инвесторам, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов.

Замгендиректора по брокерскому бизнесу инвесткомпании «Финам» Дмитрий Леснов заметил, что вряд ли новые торги повлияют на активность инвесторов. В целом сделки с замороженными активами проходили скромно, им мешали как небольшой объем, так и высокие спреды (разница между ценой продажи и покупки ценной бумаги).

