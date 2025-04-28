Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:16, 28 апреля 2025Экономика

Мосбиржа допустила до торгов акции Amazon и Netflix

Мосбиржа с 28 апреля запустила внебиржевые торги заблокированными акциями США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С 28 апреля Мосбиржа допустила до внебиржевых торгов 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx. Об этом со ссылкой информацию Национального клирингового центра (НКЦ) и страницах ценных бумаг на сайте Мосбиржи пишут «Ведомости».

В том числе в список допущенных попали акции крупнейших по капитализации компаний СШАApple, Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix.

Право заключать сделки купли-продажи с иностранными бумагами получили квалифицированные клиенты, а неквалифицированные могут рассчитывать только на продажу. Кроме того, расчеты разрешается проводить только в российской валюте.

Ранее ряд российских брокеров уже запускали торги замороженными активами для своих клиентов, причем сначала расчеты проходили в долларах, и только после введения в июне прошлого года санкций США против Мосбиржи они перешли на рубли.

Централизация через ОТС-платформу позволяет свести на единую платформу сделки по бумагам разных брокеров. В Центробанке отметили, что торги дают дополнительную возможность инвесторам, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов.

Замгендиректора по брокерскому бизнесу инвесткомпании «Финам» Дмитрий Леснов заметил, что вряд ли новые торги повлияют на активность инвесторов. В целом сделки с замороженными активами проходили скромно, им мешали как небольшой объем, так и высокие спреды (разница между ценой продажи и покупки ценной бумаги).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    В Пакистане допустили начало войны с Индией в ближайшие дни

    Захарова ответила призвавшему бить детей за русский язык актеру

    США вновь потребовали от Греции передать Украине системы ПВО Patriot

    Кандидат в президенты Польши рассказал о восхищении Путиным

    На Украине заявили о новых провокациях на День Победы

    Российские военные зачистили два белгородских села от ВСУ

    Во Франции заявили о панике властей из-за послания Трампа Макрону

    В ООН оценили объявленное Путиным перемирие

    На Украине мужчина бросил гранату в полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости