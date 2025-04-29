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14:31, 29 апреля 2025Силовые структуры

Один из планировавших теракт в Мелитополе показал на видео автомобиль со взрывчаткой

На видео попала заминированная машина для совершения теракта в Мелитополе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На видео попала заминированная машина для совершения теракта в Мелитополе. Видео «Ленте.ру» предоставили в Генеральной прокуратуре России.

На видео Игорь Горлов, один из участников террористического сообщества, показывает автомобиль, который они подготовили для совершения теракта в Мелитополе, недалеко от пункта выдачи гуманитарной помощи. Под передним бампером спрятано восемь килограмм пластической взрывчатки, которая приводится в действие дистанционно.

Как установил суд, подсудимые в Мелитополе добровольно вступили и принимали участие в деятельности террористического сообщества. При этом Горлов Игорь, Голубев Андрей, Жуков Александр, Зуев Владимир и Петров Юрий взяли на себя обязанности по приобретению, перевозке, хранению, в том числе в тайниках, огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также подготовке к совершению акта международного терроризма и других действий.

14 марта 2022 года Зуев, действуя в интересах этой организации, занимался подбором соучастника для совершения теракта, который обладал навыками стрельбы из гранатомета. Им оказался Жуков, в апреле 2022 года они подобрали автомобиль для совершения взрыва недалеко от места раздачи гуманитарной помощи жителям города. Голубев и Жуков подготовили машину и заложили в нее СВУ.

Довести преступный умысел до конца они не смогли. Их деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в России осудили пятерых участников террористической организации за подготовку теракта.

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