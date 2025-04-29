В России осудили пятерых участников террористической организации за подготовку теракта

В Мелитополе участникам террористической организации дали до 14 лет колонии

В Мелитополе участникам террористической организации дали до 14 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Они признаны виновными по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 30, 361 («Подготовка к акту международного терроризма») УК РФ.

Как установил суд, подсудимые в Мелитополе добровольно вступили и принимали участие в деятельности террористического сообщества. При этом Горлов Игорь, Голубев Андрей, Жуков Александр, Зуев Владимир и Петров Юрий взяли на себя обязанности по приобретению, перевозке, хранению, в том числе в тайниках, огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также подготовке к совершению акта международного терроризма и других действий.

Петров хранил у себя переданные ему боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества. При этом Горлов получил задание связаться с Петровым, от которого получил реактивные противотанковые гранаты, взрывчатые вещества для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и другое оружие. После этого он должен был оборудовать тайники на территории Мелитополя для участников террористического сообщества.

14 марта 2022 года Зуев, действуя в интересах этой организации, занимался подбором соучастника для совершения теракта, который обладал навыками стрельбы из гранатомета. Им оказался Жуков. В апреле 2022 года они подобрали автомобиль для совершения взрыва недалеко от места раздачи гуманитарной помощи жителям города. Голубев и Жуков подготовили машину и заложили в нее СВУ.

Довести преступный умысел до конца они не смогли. Их деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил их к срокам до 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5,5 года в тюрьме.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет сообщил о ликвидации участника террористического сообщества в российском городе.