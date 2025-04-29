Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

СК: В Петербурге 30 студентов-медиков доставили к следователям по делу о взятках

В Санкт-Петербурге к следователям доставили около 30 студентов-медиков по подозрению в даче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из медицинских вузов 71 тысячу рублей и передал их сотрудникам для фиктивной сдачи экзаменов и зачетов. Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

Двоих преподавателей уже привлекли к ответственности по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Студентов, давших им взятки, также установили.

Ранее в Подольске задержали несколько высокопоставленных полицейских местного УМВД по делу о взятке.