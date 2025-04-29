Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:14, 29 апреля 2025Силовые структуры

Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

СК: В Петербурге 30 студентов-медиков доставили к следователям по делу о взятках
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге к следователям доставили около 30 студентов-медиков по подозрению в даче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из медицинских вузов 71 тысячу рублей и передал их сотрудникам для фиктивной сдачи экзаменов и зачетов. Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

Двоих преподавателей уже привлекли к ответственности по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Студентов, давших им взятки, также установили.

Ранее в Подольске задержали несколько высокопоставленных полицейских местного УМВД по делу о взятке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Скандальный ресторан оштрафовали за песню Инстасамки

    Хоккеист объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское

    Лазарева рассказала об одном ограничении из-за внесения в реестр террористов

    На Украине обложат налогами продажи на маркетплейсах и оказание услуг

    Путин и Белоусов направили венки на прощание с генерал-лейтенантом Москаликом

    Около 30 студентов-медиков из Петербурга задержали по подозрению в даче взятки

    Шансы юаня свергнуть доллар оценили

    Трамп позолотил Белый дом

    Россиянка попала в заброшенный отель с фекалиями в Египте по вине популярного туроператора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости