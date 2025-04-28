Несколько высокопоставленных российских полицейских задержаны по делу о взятке

В Подольске задержаны несколько высокопоставленных полицейских по делу о взятке

В Подольске задержаны несколько высокопоставленных полицейских местного УМВД по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, фигуранты — заместитель начальника полиции по оперативной работе, заместитель главы следственного управления, начальник Дубровицкого пункта полиции, начальник одного из отделений отдела уголовного розыска и глава подольского отдела уголовного розыска.

По информации начальника Управления информации и общественных связей ведомства Татьяны Петровой, по факту возможных противоправных действий указанных сотрудников УМВД России начальник подмосковного ведомства назначил проведение служебной проверки. По ее словам, если вина задержанных будет доказана, они будут уволены из органов по отрицательным показаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова.