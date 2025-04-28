Пятерым задержанным высокопоставленным российским полицейским предъявлено обвинение

СК предъявил обвинение задержанным в Подольске высокопоставленным полицейским

Начало событий в новости Несколько высокопоставленных российских полицейских задержаны по делу о взятке

Задержанным в Подольске пятерым высокопоставленным полицейским предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Всем им суд избрал меру пресечения.

По данным следствия, с 4 по 24 апреля 2025 года по предварительному сговору обвиняемые получили 15 миллионов рублей от жителя Подмосковья в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение к уголовной ответственности других фигурантов по находящемуся производстве следственного управления УМВД России по Подольску делу.

Ранее начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова сообщила, что если вина задержанных полицейских будет доказана, они будут уволены из органов по отрицательным показаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.

