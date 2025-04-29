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13:18, 29 апреля 2025Экономика

Польша ввела санкции против владельцев «Светофора»

Польша вслед за Украиной ввела санкции против владельцев сети «Светофор»
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Власти Польши ввели санкции против братьев Андрея и Сергея Шнайдеров, владеющих сетью магазинов «Светофор». Как уточняет ТАСС, соответствующая запись в санкционный список на сайте МВД страны была внесена 25 апреля.

В Польше братья Шнайдеры зарегистрировали компанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice, говорится в публикации. Принятое решение власти объяснили нахождением бизнесменов под санкциями Украины.

«Светофор» в начале текущего года попал под огонь критики Россельхознадзора из-за выявляемых нарушений. В самой сети утверждают, что не берут на реализацию товары, у которых осталось менее двух третей срока годности, а после обвинений в торговле некачественной продукцией там подали на ведомство в суд.

Что касается Польши, то она регулярно вносит россиян в свой санкционный список. Так, в 2023 году ее правительство заморозило средства и активы 20 организаций и 16 физических лиц, которые связаны «в основном с российским финансовым сектором». В следующем году власти добавили в антироссийский санкционный список еще 28 компаний.

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