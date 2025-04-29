Появилось видео с разрушениями после взрыва на нефтебазе в Подмосковье

Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в подмосковном Подольске

В сети появилось видео с места взрыва на нефтебазе в подмосковном Подольске. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно разрушенную стену здания высотой примерно в три этажа, расположенного, как утверждается, на территории предприятия.

О происшествии на нефтебазе на улице Плещеевская в Подольске стало известно днем 29 апреля. По информации издания, во время сварочных работ взорвался бензовоз. В результате пострадали два человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. В МЧС журналистам сообщили, что хлопок произошел внутри металлического ангара. Пожар удалось предотвратить.

Ранее не менее трех взрывов прогремели на территории делового центра «Москва-Сити». Начавшемуся после этого возгоранию присвоили повышенный ранг. Позже в МЧС сообщили, что пожар вспыхнул на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити».