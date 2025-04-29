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14:30, 29 апреля 2025Россия

Два человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Подмосковье

В Подмосковье на нефтебазе произошел взрыв, два человека пострадали
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На нефтебазе в Подмосковье произошел взрыв, два человека пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на собственный источник.

ЧП произошло на улице Плещеевская в Подольске. Пустой бензовоз взорвался во время сварочных работ. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, обоих госпитализировали в областную клиническую больницу.

Помимо того, повреждение из-за ударной волны получило здание. На данный момент на место прибыли сотрудники МЧС.

По информации агентства ТАСС, в помещении ангара произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в «Москва-Сити» прогремели три взрыва, после чего начался сильный пожар. Возгоранию в центре столицы присвоили повышенный ранг. По последним данным, горели стройматериалы.

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